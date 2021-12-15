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Гари Линекер — о разгроме «Лидса»: игра с «Манчестер Сити» серьёзно деморализует

Гари Линекер — о разгроме «Лидса»: игра с «Манчестер Сити» серьёзно деморализует
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Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в матче с «Лидсом» (7:0) в 17-м туре английской Премьер-лиги.

«Пожалуй, игра с «Манчестер Сити» серьёзно деморализует. Дело не только в том, что вас, вероятнее всего, разгромят, так ещё и не дадут коснуться мяча. Чёрт возьми, «Манчестер Сити» невероятно хорош. А какой удар нанёс потрясающий Кевин де Брёйне!» — написал Линекер в своём «твиттере».

Видео гола Кевина Де Брёйне в матче с «Лидсом».

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В составе «горожан» голами отметились Фил Фоден, Джек Грилиш, Рияд Марез, Джон Стоунз и Натан Аке, а Кевин Де Брёйне записал на свой счёт дубль.

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