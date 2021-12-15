Гари Линекер — о разгроме «Лидса»: игра с «Манчестер Сити» серьёзно деморализует
Поделиться
Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в матче с «Лидсом» (7:0) в 17-м туре английской Премьер-лиги.
«Пожалуй, игра с «Манчестер Сити» серьёзно деморализует. Дело не только в том, что вас, вероятнее всего, разгромят, так ещё и не дадут коснуться мяча. Чёрт возьми, «Манчестер Сити» невероятно хорош. А какой удар нанёс потрясающий Кевин де Брёйне!» — написал Линекер в своём «твиттере».
Видео гола Кевина Де Брёйне в матче с «Лидсом».
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
В составе «горожан» голами отметились Фил Фоден, Джек Грилиш, Рияд Марез, Джон Стоунз и Натан Аке, а Кевин Де Брёйне записал на свой счёт дубль.
Комментарии
- 15 декабря 2021
-
13:02
-
12:57
-
12:48
-
12:38
-
12:35
-
12:18
-
12:05
-
11:53
-
11:50
-
11:08
-
10:57
-
10:56
-
10:55
-
10:42
-
10:40
-
10:25
-
10:19
-
10:10
-
10:08
-
10:05
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:38
-
09:38
-
09:21
-
09:20
-
09:00
-
09:00
-
08:49
-
08:32
-
06:58
-
05:32
-
04:39
-
04:18
Партнерский контент