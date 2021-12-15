Дюков: оснований для отмены или переноса матча ЦСКА — «Арсенал» не было

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что оснований для переноса матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 ЦСКА — «Арсенал» (2:0) из-за неблагоприятных погодных условий не было.

«Что касается матча ЦСКА — «Арсенал», то клубы вышли с инициативой о переносе матча, просили принять решение заранее. На это были основания, высокая вероятность, что температура будет ниже -15 градусов, но регламент такую возможность не предоставляет. Мы руководствовались регламентом. Клубы можно понять, играть при низкой температуре не очень комфортно. Но есть регламент, поэтому не было оснований для того, чтобы отменить или перенести эту игру», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.