«Ньюкасл» нацелился на подписание защитников «Атлетико» и «Лилля»

Фланговый защитник «Атлетико» Киран Триппьер и центрбек «Лилля» Свен Ботман могут продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игроков заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, Триппьер и Ботман – одни из главных трансферных целей «сорок».
Англичанин выступает за «матрасников» с 2019 года, куда перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» за € 22 млн. Контракт Триппьера с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 20 млн.
Голландец играет за «Лилль» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Лестер» — «Ньюкасл»:
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