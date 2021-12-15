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«Ньюкасл» нацелился на подписание защитников «Атлетико» и «Лилля»

«Ньюкасл» нацелился на подписание защитников «Атлетико» и «Лилля»
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Фланговый защитник «Атлетико» Киран Триппьер и центрбек «Лилля» Свен Ботман могут продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах игроков заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, Триппьер и Ботман – одни из главных трансферных целей «сорок».

Англичанин выступает за «матрасников» с 2019 года, куда перешёл из «Тоттенхэм Хотспур» за € 22 млн. Контракт Триппьера с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 20 млн.

Голландец играет за «Лилль» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 8 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Лестер» — «Ньюкасл»:

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