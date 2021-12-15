Червиченко — о Ваноли: в «Спартаке» думают, что опять пройдёт фокус, как с Каррерой

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможное назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера красно-белых.
«Главный вопрос: на кого меняют?! Если бы меняли на нашего тренера хорошего или топового зарубежного – одно дело. Поменять на помощника, который никого не тренировал никогда и не руководил… Его заслуга – очаровательная причёска и красивая внешность. Мне кажется, что этого недостаточно, чтобы руководить «Спартаком». Все в руководстве думают, что опять пройдёт фокус, как с Каррерой, да и вообще, что теперь этот фокус будет проходить всегда. Если напрячь голову и проанализировать, то это всё очень большое заблуждение. В том сезоне не «Спартак» был хорош, а другие были плохи: травмы и другие проблемы. Судьи тоже тогда благоволили москвичам. Да и голы вспомните, Глушаков столько красивых мячей забил в том сезоне, что за всю карьеру столько не забил. Нынешнему руководству теперь тот сезон кажется формулой успеха.
Если мы посмотрим на календарь, а там – «Динамо», «Краснодар» и ЦСКА. Ваноли кидают под пилораму, все демарши в сторону Витории покажутся детской присыпкой. Если итальянцу предлагают с этого начинать… Его сейчас все в штыки воспринимают. Ещё же и Лига Европы, к тем трём командам добавится ещё один мощный соперник. Перспективы итальянца выглядят катастрофичненько», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 15 декабря 2021
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