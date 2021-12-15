Источник: «Манчестер Юнайтед» — единственный серьёзный конкурент в борьбе за Холанда

«Манчестер Юнайтед» является единственным серьёзным конкурентом в борьбе за трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, сообщает UtdDistrict в своём «твиттере».
Отмечается, что решающим фактором на решение о переходе футболиста станет то, квалифицируется или нет английский клуб в следующий сезон Лиги чемпионов. Для Холанда это имеет большое значение.
21-летний Холанд в восьми матчах нынешнего сезона немецкой Бундеслиги забил 11 голов и отдал четыре голевые передачи. На счету норвежского форварда также три гола в трёх матчах Лиги чемпионов. Контракт Холанда истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает футболиста в € 150 млн.
Ранее агент Холанда заявлял, что в трансфере футболиста заинтересованы «Бавария», «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».
- 15 декабря 2021
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