«Уфа» — об отставке Витории: передайте, отступные пусть сразу заберёт

В «Уфе» отреагировали на отставку главного тренера «Спартака» Руя Витории.
«Передайте, отступные пусть сразу заберёт», — написали представители пресс-службы «Уфы» в своём «твиттере».
Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года.
Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
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