Руй Витория может возглавить бразильский «Фламенго»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии. В услугах португальского специалиста заинтересован «Фламенго», информирует Gazeta Esportiva.
Согласно сведениям источника, «Фламенго» рассматривал кандидатуры двух других португальских тренеров – Карлуша Карвальяла и Витора Перейры. Однако после увольнения Витории из «Спартака» бразильский клуб также включил в свой тренерский шорт-лист Руя.
Отмечается, что Руй Витория – приоритетный вариант для «Фламенго», так как он пребывает в статусе свободного агента. Карвальял возглавляет португальскую «Брагу», а Перейра – «Фенербахче».
Представители «Фламенго» на следующей неделе отправятся в Европу, чтобы провести личные встречи с потенциальными наставниками. Назначение нового главного тренера может произойти до конца 2021 года.
Напомним, об уходе Руя Витории из «Спартака» было объявлено 15 декабря. Его место во главе красно-белых должен занять итальянец Паоло Ваноли.
- 16 декабря 2021
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