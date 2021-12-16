Руй Витория попрощался с болельщиками «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория попрощался с болельщиками московского клуба.

«Сегодня завершился мой путь в «Спартаке». Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики «Спартака» заслуживают той лояльности, которую я обещал с самого начала.



Моё образование основано на ценностях, и я никогда не откажусь от них. Я покидаю клуб с чувством, что я боролся до конца, даже когда всё казалось проигранным. И с уверенностью, что это лучший момент, чтобы уйти.



Теперь у них есть время найти лучшее решение. Я благодарен за возможность тренировать большой российский клуб и один из лучших клубов Европы и мира. Отдельно хочу сказать о невероятных болельщиках «Спартака», которые всегда стояли за меня и всегда проявляли любовь ко мне. Они действительно заслуживают счастья», — написал Витория в своём «инстаграме».