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Тарпищев — о назначении Ваноли: в «Спартаке» анархия. У Гинера в ЦСКА всё грамотнее

Тарпищев — о назначении Ваноли: в «Спартаке» анархия. У Гинера в ЦСКА всё грамотнее
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера московского «Спартака».

«Ваноли никто не знает, я тоже. Какие-то сомнительные варианты, которые всегда устраивают «Спартак». Нет системности: два раза случайно попали в тренеров, но целенаправленной стратегии не вижу.

У Гинера в ЦСКА за этот период всё грамотнее, а в «Спартаке» какая-то анархия. Если поменяется лимит, легионеров станет меньше, то надо брать нашего тренера, сопоставлять работу резервов с составом. А не бегать по всему миру и искать непонятно кого», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Паоло Ваноли стал новым главным тренером московского «Спартака». Соглашение итальянского специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления ещё на год.

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