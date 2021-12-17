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Сёмин отреагировал на назначение Ваноли главным тренером «Спартака»

Сёмин отреагировал на назначение Ваноли главным тренером «Спартака»
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Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера московского «Спартака».

«Могу ли я пожелать ему удачи? Я не знаю этого тренера, он же из «Спартака». Спросите лучше у Олега Романцева, он лучше знает», — цитирует Сёмина «Спорт-экспресс»

Напомним, Паоло Ваноли возглавил московский «Спартак». Соглашение итальянского специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2022/2023 с опцией продления ещё на год.

Ранее стало известно, что вместе с итальянцем в Москве будет работать бывший скаут «Пари Сен-Жермен» Лука Каттани, который займёт пост спортивного директора красно-белых. Ваноли последние четыре года был помощником Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

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