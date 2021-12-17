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«Барселона» не собирается продавать тер Штегена

«Барселона» не собирается продавать тер Штегена
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Руководство «Барселоны» не планирует разрывать контракт с вратарём команды Марком-Андре тер Штегеном. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, главный тренер сине-гранатовых Хави сообщил голкиперу, что его не собираются продавать, несмотря на финансовые сложности, которые возникли в клубе. В этом сезоне немец провёл 20 матчей во всех турнирах за «Барселону». 6 раз ему удалось сохранить ворота на замке.

«Барселоне» в 2021 году осталось провести матчи с «Эльче» и «Севильей» в чемпионате Испании. Команда Хави после 16 матчей идёт восьмой в турнирной таблице с 24 очками.

Видеообзор матча 17-го тура Примеры «Осасуна» — «Барселона»:

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