Хави не заинтересован в переходе Санчеса в «Барселону»
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Нападающий миланского «Интера» Алексис Санчес, скорее всего, не продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Marca.
По информации источника, главный тренер каталонцев Хави не рассматривает вариант с переходом чилийца. Ранее сообщалось, что сине-гранатовые хотят избавиться от форварда Люка де Йонга, арендованного у «Севильи». Между «Барсой», «Севильей» и «Интером» может произойти сложная трёхсторонняя сделка. С согласия андалусийского клуба в стан «нерадзурри» на правах аренды может отправиться де Йонг, а в «Барселону» перейдёт Санчес.
Алексис выступает за миланский клуб с 2020 года. В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А чилиец сыграл в 10 матчах, забил один гол и сделал три голевые передачи.
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