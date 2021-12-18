«Динамо» готово заплатить за вингера «Боки Хуниорс» Вилью € 8 млн
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Московское «Динамо» возобновило интерес к вингеру аргентинского клуба «Бока Хуниорс» Себастьяну Вилье. Об этом сообщает infobae.com
По информации источника, руководство бело-голубых связалось с боссами «Боки» и проинформировало аргентинский клуб о своей заинтересованности в подписании 25-летнего игрока. Отмечается, что «Динамо» планирует сделать стартовое предложение по колумбийцу в размере € 8 млн.
В завершившемся недавно в Аргентине сезоне Вилья сыграл в составе «Боки Хуниорс» 27 матчей, в которых забил 9 мячей и сделал 1 результативную передачу. Контракт вингера с клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Себастьяна в € 5,5 млн. В составе сборной Колумбии Вилья сыграл 4 матча.
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