«Вест Хэм» и «Ньюкасл» заинтересованы в приобретении защитника «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Натаниел Филлипс может в январе покинуть ливерпульский клуб, сообщает The Athletic.
По информации источника, в услугах 24-летнего игрока заинтересованы «Вест Хэм Юнайтед» и «Ньюкасл Юнайтед». «Ливерпуль» рассчитывает получить за трансфер Филлипса £ 15 млн (€ 17,55 млн). Сам футболист хочет сменить клубную прописку, чтобы получать больше игрового времени.
Защитник выступает за основную команду красных с 2020 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость англичанина составляет € 8 млн.
В нынешнем сезоне Филлипс сыграл в трёх матчах во всех турнирах и результативными действиями не отметился.
Видеообзор матча 17-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Ньюкасл»:
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