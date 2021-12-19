Артуро Видаль может перейти в «Тоттенхэм»

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 34-летнего чилийца заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», информирует Football Italia.

Согласно сведениям источника, Видаль недоволен своим положением в «Интере» и хочет перейти в клуб, где станет ключевым игроком. Кроме того, Артуро хотел бы поработать с нынешним наставником «Тоттенхэма» Антонио Конте, под руководством которого играл в «Интере» и «Ювентусе».

В нынешнем сезоне Видаль провёл 16 матчей во всех турнирах за «Интер», забил два гола и отдал два голевых паса.

Напомним, прошлым летом интерес к Артуро проявлял мексиканский клуб «Америка», но футболист захотел остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов. Позже им интересовались «Бешикташ» и «Зенит», но дальше слухов дело так и не зашло. Ранее Видаль играл за леверкузенский «Байер», мюнхенскую «Баварию», туринский «Ювентус», «Барселону» и другие команды.