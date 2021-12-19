Артуро Видаль может перейти в «Тоттенхэм»

Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 34-летнего чилийца заинтересован «Тоттенхэм Хотспур», информирует Football Italia.
Согласно сведениям источника, Видаль недоволен своим положением в «Интере» и хочет перейти в клуб, где станет ключевым игроком. Кроме того, Артуро хотел бы поработать с нынешним наставником «Тоттенхэма» Антонио Конте, под руководством которого играл в «Интере» и «Ювентусе».
В нынешнем сезоне Видаль провёл 16 матчей во всех турнирах за «Интер», забил два гола и отдал два голевых паса.
Напомним, прошлым летом интерес к Артуро проявлял мексиканский клуб «Америка», но футболист захотел остаться в Европе и играть в Лиге чемпионов. Позже им интересовались «Бешикташ» и «Зенит», но дальше слухов дело так и не зашло. Ранее Видаль играл за леверкузенский «Байер», мюнхенскую «Баварию», туринский «Ювентус», «Барселону» и другие команды.
- 19 декабря 2021
-
09:54
-
09:46
-
09:36
-
09:30
-
09:25
-
08:41
-
06:52
-
05:00
-
04:39
-
04:17
-
03:58
-
03:52
-
03:25
-
02:38
-
02:24
-
02:13
-
01:21
-
00:59
-
00:32
-
00:08
- 18 декабря 2021
-
23:44
-
23:27
-
23:13
-
23:09
-
23:04
-
22:54
-
22:44
-
22:34
-
22:27
-
22:25
-
22:23
-
22:15
-
22:02
-
21:54
-
21:54