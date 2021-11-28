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Видаля ограбили во время миланского дерби. Воры не смогли угнать «Феррари» футболиста

Видаля ограбили во время миланского дерби. Воры не смогли угнать «Феррари» футболиста
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Дом футболиста «Интера» Артуро Видаля ограбили во время матча 12-го тура чемпионата Италии с «Миланом». Об этом сообщает Gazzetta dello sport.

Воры проникли в помещение, откуда забрали деньги, драгоценности и часы. Интересно, что грабители пытались угнать сразу два автомобиля футболиста, однако завести смогли лишь Mercedes Brabus Amg G700 за € 400 тыс. Изначально они предпринимали попытки завести Ferrari 448 Spider, однако это им не удалось.

Интересно, что спустя всего четыре дня после ограбления Видаль получил прямую красную карточку в матче за сборную Чили. Полузащитник прямой ногой влетел в голову защитнику Эквадора Феликсу Торресу.

В текущем сезоне Видаль провёл в футболке «Интера» 11 матчей. В активе футболиста один забитый гол и две результативные передачи.

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