Лингард может стать первым трансфером «Ньюкасла» в январе

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард может в зимнее трансферное окно стать футболистом «Ньюкасла». «Сороки» хотят сделать англичанина своим первым новичком в январе. Об этом сообщает The Sun.



Контракт 29-летнего Лингарда истекает летом 2022 года, но вряд ли полузащитник получит предложение от действующей команды по продлению. Этим хочет воспользоваться «Ньюкасл» и подписать игрока в январе.



В нынешнем сезоне Лингард в восьми матчах английской Премьер-лиги забил два гола. Рыночная стоимость английского полузащитника, согласно интернет-порталу Transfermarkt, составляет € 22 млн.



В 2021 году команде Ральфа Рангника предстоит провести матчи с «Ньюкаслом» и «Бёрнли». 3 января «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Вулверхэмптоном».

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Обзор матча. АПЛ-2021/2022. 18-й тур:

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