Коутиньо предложен «Ньюкаслу» и «Тоттенхэму»
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Испанская «Барселона» предложила услуги бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо двум английским командам, так как хочет продать футболиста. Речь идёт о «Ньюкасле» и «Тоттенхэме». Об этом сообщает Goal.соm со ссылкой на The Mirror.
29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в январе 2018 года из «Ливерпуля» за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник принял участие в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коутиньо в € 20 млн.
В нынешнем сезоне Коутиньо в 12 матчах испанской Ла Лиги забил два гола. «Барселона» до конца 2021 года проведёт один матч с «Севильей» в гостях (21 декабря).
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