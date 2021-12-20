Сон: у «Тоттенхэма» было достаточно шансов, чтобы успешно завершить матч с «Ливерпулем»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин прокомментировал результат матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:2).
«Думаю, это был особенный матч. На поле было действительно напряжённо, обе команды были очень сильны. Иногда ты по-настоящему ощущаешь давление, но в этот раз мне это понравилось. Мы готовились к этому последние три или четыре дня. Знали, что «Ливерпуль» силён. Мы хорошо использовали мяч даже для самих себя, создавали моменты, наш план был точным. У нас было достаточно шансов, чтобы успешно завершить игру. Честно говоря, очень жаль, что не вышло, потому что у меня было очень много возможностей забить, однако я допустил ошибки и принимал неправильные решения», — приводит слова Сон Хын Мина BBC.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:
Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 20 декабря 2021
-
10:27
-
10:26
-
10:14
-
10:00
-
09:59
-
09:47
-
09:40
-
09:39
-
09:31
-
09:19
-
09:16
-
09:07
-
09:03
-
08:49
-
08:44
-
08:30
-
08:04
-
07:41
-
07:34
-
07:16
-
07:16
-
06:55
-
06:48
-
06:24
-
06:03
-
05:20
-
04:55
-
04:44
-
04:35
-
03:44
-
00:55
-
00:49
-
00:42
-
00:35
-
00:27