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Сон: у «Тоттенхэма» было достаточно шансов, чтобы успешно завершить матч с «Ливерпулем»

Сон: у «Тоттенхэма» было достаточно шансов, чтобы успешно завершить матч с «Ливерпулем»
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин прокомментировал результат матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (2:2).

«Думаю, это был особенный матч. На поле было действительно напряжённо, обе команды были очень сильны. Иногда ты по-настоящему ощущаешь давление, но в этот раз мне это понравилось. Мы готовились к этому последние три или четыре дня. Знали, что «Ливерпуль» силён. Мы хорошо использовали мяч даже для самих себя, создавали моменты, наш план был точным. У нас было достаточно шансов, чтобы успешно завершить игру. Честно говоря, очень жаль, что не вышло, потому что у меня было очень много возможностей забить, однако я допустил ошибки и принимал неправильные решения», — приводит слова Сон Хын Мина BBC.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:

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