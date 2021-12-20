Джеррард хочет подписать защитника «Ливерпуля» в «Астон Виллу»

Защитник «Ливерпуля» Джо Гомес может сменить команду в ближайшее трансферное окно. «Астон Вилла» сделала предложение по трансферу английского футболиста. Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, ныне тренирующий «Астон Виллу», планирует усилить линию защиты футболистом. Об этом сообщает Birmingham Mail.



24-летний Гомес в нынешнем сезоне провёл на поле 336 минут в девяти матчах во всех турнирах. Контракт английского защитника истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.



«Ливерпуль» 22 декабря проведёт матч Кубка английской лиги с «Лестером» дома. Также в 2021 году команде Юргена Клоппа предстоит сыграть в чемпионате Англии с «Лидсом» и «Лестером».

«Астон Вилла» в 2021 году встретится с «Челси», «Лидсом» и «Брентфордом».

«Астон Вилла» уверенно на выезде обыграла «Норвич»:

Смотри Английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.