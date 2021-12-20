Лукаку нецензурно высказался о расизме в адрес Компани в матче чемпионата Бельгии

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку поддержал главного тренера «Андерлехта» Венсана Компани, в адрес которого во время матча чемпионата Бельгии с «Брюгге» звучали расистские выкрики. Форвард обратился к руководству бельгийской лиги.
«Надеюсь, сейчас примут меры. Чтобы такую легенду, как Компани ругали за цвет кожи…Хватит! Пошли вы и ваши хэштеги против расизма куда подальше, переходите к реальным действиям (в оригинале использовано более грубое выражение. – Прим. «Чемпионата»)», — написал Лукаку в «инстаграме».
Скриншот обращения Лукаку.
Напомним, после игры Компани, известный по выступлениям за «Манчестер Сити» и сборную Бельгии, утверждал, что фанаты «Брюгге» обзывали его, игроков и тренерский штаб «коричневыми обезьянами».
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:
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