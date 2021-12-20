«Никаких конфликтов не было». Николич рассказал об уходе из «Локомотива»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич рассказал об уходе с тренерского мостика железнодорожников.
«Я стал первым иностранным тренером, завоевавшим трофей с «Локомотивом». В мае я продлил контракт ещё на три сезона. Затем летом в команде произошли большие изменения: Чорлука, Игнатьев, Мухин, Иосифов, Крыховяк ушли, усилений состава не последовало. Но на удивление мы начали сезон хорошо. Немецкая группа пришла в клуб с новыми идеями.
Никаких конфликтов не было. Напротив, всё было мирно. Единственное, что имело значение, — подходила ли эта новая команды для меня. Мы заменили всех хороших игроков молодыми. Они талантливые, но совсем юные ребята. Я договорился с менеджментом о продлении контракта, потому что я тренер, который хочет побеждать. Но далее последовало полюбовное расторжение договора. Конечно, желаю «Локомотиву» всего наилучшего, хотя руководство заменило меня после первого поражения в сезоне и второго в календарном году. Просто им нужна другая концепция, другой человек под неё. Разошлись без проблем», — приводит слова Николича Espreso.
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