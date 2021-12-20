Марко Николич: у меня есть предложения от крупных клубов из России

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что имеет на руках несколько предложений от крупных клубов из России.
«Доволен ли я своей работой в Москве? Абсолютно. Я очень доволен. В Сербии это чувствуется в меньшей степени — не знаю, почему. В России меня уважают, у меня есть предложения от нескольких крупных клубов. Некоторые из них входят в число самых больших клубов РПЛ. Я произвёл впечатление на российскую публику, на футбольный мир. Вполне вероятно, что я скоро вернусь в Россию.
Могу ли я возглавить конкурента «Локомотива»? В России в этом вопросе всё иначе, нежели в Сербии. Конечно, есть принципиальные команды-соперники, поочерёдной работы в которых следует избегать. Но переходы из клуба в клуб — нормальное явление.
Моя главная цель в карьере — попасть в одну из топ-5 лиг. Прежде всего меня привлекают Италия, Испания и Англия. Мне 42 года, впереди много времени. Мне нужно совершить ещё несколько шагов на этом пути. Мне уже поступали предложения из европейских лиг, но я не уверен, что стоит брать команду, которая борется за выживание в середине сезона. Идея не в том, чтобы просто пойти, поработать полгода и уехать. Чтобы добиться результата, как в «Локомотиве», нужно иметь возможность годами работать в одной стране», — приводит слова Николича Espreso.
- 21 декабря 2021
-
00:03
- 20 декабря 2021
-
23:56
-
23:40
-
23:35
-
23:25
-
23:19
-
22:49
-
22:42
-
22:35
-
22:29
-
22:27
-
22:15
-
22:06
-
21:51
-
21:36
-
21:32
-
21:25
-
21:22
-
20:59
-
20:59
-
20:43
-
20:40
-
20:24
-
20:19
-
20:17
-
20:05
-
19:54
-
19:43
-
19:36
-
19:35
-
19:21
-
19:17
-
19:17
-
19:10
-
19:09