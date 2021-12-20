Марко Николич: у меня есть предложения от крупных клубов из России

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что имеет на руках несколько предложений от крупных клубов из России.

«Доволен ли я своей работой в Москве? Абсолютно. Я очень доволен. В Сербии это чувствуется в меньшей степени — не знаю, почему. В России меня уважают, у меня есть предложения от нескольких крупных клубов. Некоторые из них входят в число самых больших клубов РПЛ. Я произвёл впечатление на российскую публику, на футбольный мир. Вполне вероятно, что я скоро вернусь в Россию.

Могу ли я возглавить конкурента «Локомотива»? В России в этом вопросе всё иначе, нежели в Сербии. Конечно, есть принципиальные команды-соперники, поочерёдной работы в которых следует избегать. Но переходы из клуба в клуб — нормальное явление.

Моя главная цель в карьере — попасть в одну из топ-5 лиг. Прежде всего меня привлекают Италия, Испания и Англия. Мне 42 года, впереди много времени. Мне нужно совершить ещё несколько шагов на этом пути. Мне уже поступали предложения из европейских лиг, но я не уверен, что стоит брать команду, которая борется за выживание в середине сезона. Идея не в том, чтобы просто пойти, поработать полгода и уехать. Чтобы добиться результата, как в «Локомотиве», нужно иметь возможность годами работать в одной стране», — приводит слова Николича Espreso.