Орлов: в «Зените» будут только точечные трансферы, клуб прислушивается к Семаку

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о трансферной политике санкт-петербургского «Зенита».

«Я знаю мысли руководства «Зенита». Революции никакой не будет, только точечные трансферы. Это желание Семака. Всё-таки прислушиваются к Сергею Богдановичу, всё с большим уважением к нему относятся и в клубе, и в болельщицкой среде. Он завоёвывает тренерский авторитет. Семак говорит, что ему нужны один-два человека», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» закончил первую часть чемпионата России на первом месте, набрав 38 очков. Весной клуб продолжит выступления в еврокубках – в стыковых матчах Лиги Европы им предстоит встретиться с испанским «Бетисом».



Ранее стало известно, что бразильский форвард «Интернасьонала» Алберто, которым интересовался «Зенит», отказывается переезжать в Россию.