Орлов: в «Зените» будут только точечные трансферы, клуб прислушивается к Семаку

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о трансферной политике санкт-петербургского «Зенита».
«Я знаю мысли руководства «Зенита». Революции никакой не будет, только точечные трансферы. Это желание Семака. Всё-таки прислушиваются к Сергею Богдановичу, всё с большим уважением к нему относятся и в клубе, и в болельщицкой среде. Он завоёвывает тренерский авторитет. Семак говорит, что ему нужны один-два человека», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».
Напомним, «Зенит» закончил первую часть чемпионата России на первом месте, набрав 38 очков. Весной клуб продолжит выступления в еврокубках – в стыковых матчах Лиги Европы им предстоит встретиться с испанским «Бетисом».
Ранее стало известно, что бразильский форвард «Интернасьонала» Алберто, которым интересовался «Зенит», отказывается переезжать в Россию.
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