Клопп не будет наказан за слова в адрес арбитра матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не понесёт наказания за свои слова в адрес главного арбитра матча 18-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2) Пола Тирни.

Футбольная ассоциация Англии рассмотрела эпизод и приняла решение не предпринимать дальнейших действий в отношении немецкого специалиста, сообщает Sky Sports.

Напомним, после игры Клопп подошёл к Тирни и сказал ему: «У меня нет проблем с арбитрами, кроме тебя».

На пресс-конференции Клопп рассказал, что ему не понравилось, что рефери не удалил нападающего хозяев Гарри Кейна, который влетел в ногу защитника Эндрю Робертсона в первом тайме. Также тренер считает, что в ворота «Тоттенхэма» должен был быть назначен пенальти за фол Эмерсона на Диего Жоте. Клопп согласился с удалением Робертсона, но удивился, почему его фол был просмотрен на VAR, а момент с Кейном — нет.

Робертсон получает красную за фол на Эмерсоне:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.