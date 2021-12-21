Клопп не будет наказан за слова в адрес арбитра матча «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не понесёт наказания за свои слова в адрес главного арбитра матча 18-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:2) Пола Тирни.
Футбольная ассоциация Англии рассмотрела эпизод и приняла решение не предпринимать дальнейших действий в отношении немецкого специалиста, сообщает Sky Sports.
Напомним, после игры Клопп подошёл к Тирни и сказал ему: «У меня нет проблем с арбитрами, кроме тебя».
На пресс-конференции Клопп рассказал, что ему не понравилось, что рефери не удалил нападающего хозяев Гарри Кейна, который влетел в ногу защитника Эндрю Робертсона в первом тайме. Также тренер считает, что в ворота «Тоттенхэма» должен был быть назначен пенальти за фол Эмерсона на Диего Жоте. Клопп согласился с удалением Робертсона, но удивился, почему его фол был просмотрен на VAR, а момент с Кейном — нет.
Робертсон получает красную за фол на Эмерсоне:
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