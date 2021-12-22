«Ювентус» уверенно обыграл «Кальяри» в домашнем матче Серии А

В матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» принимал «Кальяри». Встреча прошла на стадионе «Альянц — Арена» в Турине и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
На 40-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин. На 83-й минуте форвард Федерико Бернардески упрочил преимущество хозяев в счёте. Результативную передачу отдал хавбек туринского клуба Деян Кулушевски.
Туринский «Ювентус» в 19 встречах набрал 34 очка и поднялся на 5-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Кальяри» (10) — на 19-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 18 матчах набравший 43 очка. Действующий чемпион Италии — «Интер». В следующем туре чемпионата Италии «Ювентус» сыграет с «Наполи», а «Кальяри» проведёт встречу с «Сампдорией».
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