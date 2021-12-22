22-й тур РПЛ перенесён в связи с участием сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022

Общее собрание проголосовало за перенос 22-го тура Российской Премьер-Лиги на 3-5 мая, сообщает пресс-служба организации. Тур перенесён в связи с участием сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.
Члены Общего собрания поддержали перенос 22-го тура с 18-20 марта на другие даты во время предыдущего заседания 22 ноября, но тогда договорились взять время на обсуждение новых дат. На собрании 22 декабря большинство клубов проголосовало за проведение 22-го тура 3-5 мая.
Напомним, стыковой матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Этот матч также станет домашним. Национальная команда, которая пройдёт обе стадии, выйдет в основную стадию мундиаля. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- 22 декабря 2021
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