В «ПСЖ» выявили два случая заболевания коронавирусом

В «Пари Сен-Жермен» сообщили, что игроки команды Тило Керер и Эрик Эбимбе сдали положительные тесты на коронавирус. Сегодня, 22 декабря, игроки не примут участие в матче с «Лорьяном», начало которого запланировано на 23:00 по московскому времени.



Также пропустит игру Леандро Паредес. У него не подтвердили ковид, но он ушёл на самоизоляцию в качестве меры предосторожности. Футболисты «ПСЖ» Юлиан Дракслер, Лейвин Курзава и Хуан Бернат вернутся в состав парижан в 2022 году.



Дракслер вернётся в команду после зимних каникул, Бернат окажется в строю в начале января, а Курзава до сих пор испытывает проблемы с икроножной мышцей, но тоже приступит к тренировкам в общей группе в январе. Неймар же продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в ноябрьском матче Лиги 1 с «Сент-Этьеном».

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