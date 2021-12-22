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«Неблагодарный народ». Артём Дзюба высказался о болельщиках

«Неблагодарный народ». Артём Дзюба высказался о болельщиках
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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём отношении к болельщикам.

«Во всех видах спорта есть правило: «Выигрывает команда, проигрывает тренер». Если моя команда проиграла (когда я, допустим, тренер), я ничего не рассказываю, кто кому должен был давать пас, не переношу ответственность, а говорю, что моя сборная проиграла — проиграл я. А уже потом, когда сядем с ребятами, я выскажу им всё, что думаю.

Если мы говорим про болельщиков, то это неблагодарный народ в принципе. Всё, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам. Это не хорошо и не плохо, это данность. Поэтому нет критерия — нравится болельщикам. Есть критерий — результат», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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