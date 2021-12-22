Дзюба: Кафельников состоит в определённой секте, пусть занимаются своими делами

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал о своём отношении к высказываниям журналистов и других спортсменов о себе.

«Кафельников вообще состоит в определённой секте, пусть они занимаются своими делами. Марат Сафин? Ну, думаю, он это в сердцах сказал про звания КМС за 1/4 финала ЧМ. Знаю его, он очень адекватный и любит футбол.



Но вообще есть какая-то определённая неприязнь к футболистам. Это неправильно, мы себе такого никогда не позволяли по отношению к другим спортсменам. Надо отдать должное хоккеистам, они никого не пускают к себе. А про футбол говорят все — певцы, с магазинов продавцы, все. Набирают комментарии таких людей, что думаешь: кто это вообще делает? Но я к этому спокойно отношусь.

В глубине души мне всё равно. Для себя давно понял: бесполезно что-то доказывать определённым людям. Мне много чего хочется сказать порой, но сдерживаюсь во многих вещах, люди не привыкли к правде. Есть конструктивная критика, а есть разговоры ни о чём. Пройдёшь мимо журналистов — козёл, скотина, не ценишь их труд. Подойдёшь поболтать — уже болтун, рот не закрывается, хоть бы раз промолчал. Ну и как тут быть?



У нас если не забил — безобразный матч, забил — великолепный. Хотя ты можешь играть безобразно и забить гол, а можешь великолепно действовать, но не забить. Вообще, говорят, что у нас плохой футбол. А что, журналисты у нас какие-то космические, всё остальное вокруг космическое?» — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».