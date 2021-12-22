«ПСЖ» продал почти миллион футболок с фамилией Месси после его перехода
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Французский «Пари Сен-Жермен» продал около миллиона спортивных футболок с именем Лионеля Месси. Об этом сообщает Goal.com.
«Месси – отличный финансовый актив. Он невероятно влияет на нашу прибыль. Думаю, что в 2020 году году мы продали больше футболок, чем любой другой клуб. В этом году показатели возросли. Спрос на нашу спортивную продукцию огромен. Если бы мы могли выпускать ещё больше футболок, то продали бы ещё больше», – приводит слова директора парижского клуба по спонсорским сделкам Марка Армстронга издательство.
Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» 10 августа 2021 года. Это произошло после того, как «Барселона» не смогла продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги.
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