«ПСЖ» продал почти миллион футболок с фамилией Месси после его перехода

Французский «Пари Сен-Жермен» продал около миллиона спортивных футболок с именем Лионеля Месси. Об этом сообщает Goal.com.



«Месси – отличный финансовый актив. Он невероятно влияет на нашу прибыль. Думаю, что в 2020 году году мы продали больше футболок, чем любой другой клуб. В этом году показатели возросли. Спрос на нашу спортивную продукцию огромен. Если бы мы могли выпускать ещё больше футболок, то продали бы ещё больше», – приводит слова директора парижского клуба по спонсорским сделкам Марка Армстронга издательство.

Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» 10 августа 2021 года. Это произошло после того, как «Барселона» не смогла продлить с ним контракт из-за финансовых ограничений со стороны Ла Лиги.