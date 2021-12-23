«Наполи» проиграл «Специи» в матче Серии А из-за автогола

В матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Наполи» принимал «Специю». Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



На 37-й минуте встречи был забит единственный гол — защитник «Наполи» Жуан Жесус отправил мяч в ворота своей команды.



«Специя» набрала 16 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Наполи» (39) — на 3-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 19 встречах набравший 46 очков. Действующий чемпион Италии — «Интер». В следующем туре чемпионата Италии «Наполи» сыграет с туринским «Ювентусом», а «Специя» примет «Верону». Обе встречи пройдут 6 января 2022 года.