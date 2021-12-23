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«Наполи» проиграл «Специи» в матче Серии А из-за автогола

«Наполи» проиграл «Специи» в матче Серии А из-за автогола
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В матче 19-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Наполи» принимал «Специю». Встреча прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

На 37-й минуте встречи был забит единственный гол — защитник «Наполи» Жуан Жесус отправил мяч в ворота своей команды.

«Специя» набрала 16 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2021/2022. «Наполи» (39) — на 3-м месте. Лидером соревнований является миланский «Интер», в 19 встречах набравший 46 очков. Действующий чемпион Италии — «Интер». В следующем туре чемпионата Италии «Наполи» сыграет с туринским «Ювентусом», а «Специя» примет «Верону». Обе встречи пройдут 6 января 2022 года.

Италия - Серия А. 19-й тур
22 декабря 2021, среда. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 1
Специя
Специя
0:1 Жесус – 37' (автогол)
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