Азмун может стать игроком «Ньюкасла»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун попал в сферу интересов английского «Ньюкасла». Об этом сообщает Sky Sports.
«Ньюкасл», который после 18 матчей чемпионата Англии идёт на предпоследнем месте турнирной таблицы, хочет усилить команду для борьбы за сохранение прописки в высшем дивизионе страны. Сообщается, что одним из кандидатов на усиление является нападающий «Зенита» Азмун.
В нынешнем сезоне 26-летний иранский футболист в 21 матче во всех турнирах забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Контракт Азмуна с российским клубом истекает в конце сезона, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн. По сведениям, нападающий не собирается продлевать контракт с «Зенитом», за который выступает с января 2019 года.
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