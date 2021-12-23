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Защитник «ПСЖ» стал главной целью «Лацио» в зимнее трансферное окно

Защитник «ПСЖ» стал главной целью «Лацио» в зимнее трансферное окно
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Итальянский «Лацио» в январе планирует усилить позицию левого защитника. Основным кандидатом является футболист французского «ПСЖ» Лейвин Курзава, который зимой будет доступен для аренды с правом выкупа. Также называется фамилия игрока «Галатасарая» Патрика ван Анхольта. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Позиция левого защитника будет усилена по просьбе главного тренера команды Маурицио Сарри, который перевёл «Лацио» на схему 4-3-3. Однако в случае с Курзавой итальянский клуб столкнётся с проблемой в виде его зарплаты, которая составляет в «ПСЖ» около € 4 млн в год. Французскому гранду придётся закрыть большую часть из этой суммы, если они отпустят игрока в аренду в Италию.

29-летний Курзава в нынешнем сезоне сыграл лишь девять минут в матче за Суперкубок Франции.

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