«Мне всё равно». Милинкович-Савич отреагировал на слухи о возможном уходе из «Лацио»

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич отреагировал на разговоры о возможном уходе из клуба. Он опубликовал в своём «инстаграме» фотографию с капитанской повязкой.
«Видел очень много разговоров о себе, но мне всё равно. Важно только то, что «Лацио» побеждает», — подписал публикацию Милинкович-Савич.
Ранее появились слухи, что сербский полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Пари Сен-Жермен». Сообщается, что серб нравится спортивному директору парижского клуба Леонардо. «Юнайтед» же пытался приобрести игрока центра поля ещё летом 2019 года. Тогда «красные дьяволы» были готовы заплатить за Милинкович-Савича € 60 млн.
В текущем сезоне у серба 23 игры, пять голов и столько же результативных передач. Контракт центрального полузащитника с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Милинкович-Савича в € 70 млн.
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