Артета — об Обамеянге: не пытаюсь утвердить свою власть режимом диктатора
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал отстранение нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга от тренировок с основой «канониров».
«Я не пытаюсь утвердить свою власть режимом диктатора. Просто прошу уважения и верности. Это всё, чего я хочу. Если вы не требуете этого на таком уровне, то можно собирать чемоданы и уходить», — цитирует Артету Evening Standard.
32-летний Обамеянг лишился капитанской повязки в лондонской команде и не рассматривает возможность ухода из клуба. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, вероятно, был бы не против обмена Обамеянга на Коутиньо. В нынешнем сезоне Обамеянг в 15 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал две голевые передачи. Контракт форварда истекает в 2023 году.
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