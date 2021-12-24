Артета — об Обамеянге: не пытаюсь утвердить свою власть режимом диктатора

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал отстранение нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга от тренировок с основой «канониров».



«Я не пытаюсь утвердить свою власть режимом диктатора. Просто прошу уважения и верности. Это всё, чего я хочу. Если вы не требуете этого на таком уровне, то можно собирать чемоданы и уходить», — цитирует Артету Evening Standard.



32-летний Обамеянг лишился капитанской повязки в лондонской команде и не рассматривает возможность ухода из клуба. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, вероятно, был бы не против обмена Обамеянга на Коутиньо. В нынешнем сезоне Обамеянг в 15 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал две голевые передачи. Контракт форварда истекает в 2023 году.

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