«Арсенал» предложил «Барселоне» обменять Обамеянга на Коутиньо

Лондонский «Арсенал» готов обменять своего нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга на полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Daily Express.
32-летний Обамеянг лишился капитанской повязки в лондонской команде и не рассматривает возможность ухода из клуба. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, вероятно, был бы не против обмена Обамеянга на Коутиньо. Бразильскому полузащитнику также может понравиться «Арсенал», учитывая его смутное будущее в «Барселоне».
В нынешнем сезоне Обамеянг в 15 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал две голевые передачи. Контракт форварда истекает в 2023 году.
29-летний Коутиньо в 16 матчах отдал две голевые передачи. Его соглашение также заканчивается в 2023 году.
- 23 декабря 2021
-
23:33
-
23:31
-
23:20
-
23:04
-
22:55
-
22:41
-
22:36
-
22:08
-
22:00
-
21:56
-
21:50
-
21:43
-
21:36
-
21:24
-
21:18
-
21:17
-
20:59
-
20:58
-
20:43
-
20:35
-
20:21
-
20:00
-
19:55
-
19:52
-
19:45
-
19:36
-
19:25
-
18:59
-
18:55
-
18:51
-
18:40
-
18:13
-
18:03
-
17:58
-
17:46