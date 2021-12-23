«Арсенал» предложил «Барселоне» обменять Обамеянга на Коутиньо

Лондонский «Арсенал» готов обменять своего нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга на полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Daily Express.



32-летний Обамеянг лишился капитанской повязки в лондонской команде и не рассматривает возможность ухода из клуба. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, вероятно, был бы не против обмена Обамеянга на Коутиньо. Бразильскому полузащитнику также может понравиться «Арсенал», учитывая его смутное будущее в «Барселоне».



В нынешнем сезоне Обамеянг в 15 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал две голевые передачи. Контракт форварда истекает в 2023 году.



29-летний Коутиньо в 16 матчах отдал две голевые передачи. Его соглашение также заканчивается в 2023 году.