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В «Аяксе» хотят сохранить защитника, которым интересуется «Барселона»

В «Аяксе» хотят сохранить защитника, которым интересуется «Барселона»
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Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар прокомментировал возможный уход защитника Нуссайра Мазрауи, у которого контракт с нидерландским клубом истекает в конце сезона.

«Мы действительно хотим, чтобы Нуссайр остался, но вы знаете, чем всё это закончится», — приводит слова ван дер Сара журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему Мазрауи проявляет испанская «Барселона», которая уже обращалась по поводу игрока к Мино Райоле. Также в услугах марокканца заинтересованы три клуба, названия которых не сообщаются.

В нынешнем сезоне Мазрауи в 14 матчах чемпионата Нидерландов забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 18 млн.

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