Защитник «Барселоны» Дест интересен «Челси» и «Аяксу»
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Защитник «Барселоны» Серджино Дест в зимнее трасферное окно может покинуть команду. Интерес к американскому футболисту проявляют «Челси» и «Аякс», из которого игрок переходил в «Барселону» в октябре 2020 года. Об этом сообщает Diario AS.
По сведениям источника, английский клуб готов предложить за 21-летнего игрока € 30 млн. Дест должен стать заменой для Сесара Аспиликуэты, чей контракт истекает в конце сезона. «Барселоне» также интересен защитник «Аякса» Нуссайр Мазрауи. Стороны могут договориться об обмене, в результате которого Дест вернётся в нидерландский клуб спустя год.
В нынешнем сезоне Дест в 12 матчах испанской Ла Лиги отдал три голевые передачи. Контракт американского игрока истекает в 2025 году.
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