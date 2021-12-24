«Кадис» достиг договорённости по аренде нападающего «Барселоны»

Испанский «Кадис» в ближайшее время может арендовать нападающего «Барселоны» Люка де Йонга, выступающего в команде на правах аренды из «Севильи». Стороны уже договорились о сделке до конца сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Утвреждается, что «Барселона» обратилась к «Севилье» по поводу досрочного расторжения аренды 31-летнего футболиста, срок которой истекает в конце сезона. В клубе дали согласие и вступили в переговоры с «Кадисом», готовым арендовать Де Йонга до конца сезона. Для завершения сделки остаётся дождаться согласия самого игрока.
Де Йонг принял участие в 12 матчах за «Барселону», забив один гол. Контракт нидерландского форварда с «Севильей» истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7,5 млн.
- 24 декабря 2021
-
17:56
-
17:46
-
17:37
-
17:24
-
17:20
-
17:17
-
16:51
-
16:41
-
16:31
-
16:30
-
16:21
-
16:11
-
15:48
-
15:43
-
15:36
-
15:29
-
15:24
-
15:12
-
15:08
-
14:56
-
14:44
-
14:29
-
14:28
-
14:14
-
13:49
-
13:42
-
13:30
-
13:00
-
12:54
-
12:24
-
12:23
-
11:57
-
11:57
-
11:39
-
11:34