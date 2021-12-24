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«Кадис» достиг договорённости по аренде нападающего «Барселоны»

«Кадис» достиг договорённости по аренде нападающего «Барселоны»
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Испанский «Кадис» в ближайшее время может арендовать нападающего «Барселоны» Люка де Йонга, выступающего в команде на правах аренды из «Севильи». Стороны уже договорились о сделке до конца сезона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Утвреждается, что «Барселона» обратилась к «Севилье» по поводу досрочного расторжения аренды 31-летнего футболиста, срок которой истекает в конце сезона. В клубе дали согласие и вступили в переговоры с «Кадисом», готовым арендовать Де Йонга до конца сезона. Для завершения сделки остаётся дождаться согласия самого игрока.

Де Йонг принял участие в 12 матчах за «Барселону», забив один гол. Контракт нидерландского форварда с «Севильей» истекает в 2023 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7,5 млн.

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