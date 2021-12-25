Уайт: игроки «Арсенала» скучают по Обамеянгу

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт отметил, что игроки скучают по нападающему Пьеру-Эмерику Обамеянгу, ранее отстранённому от тренировок с основной «канониров».



«На самом деле, отсутствие Обамеянга не отразилось на результатах. Мы хорошо играем. Очевидно, то, что происходит, разочаровывает Обамеянга, но смирились и много работаем. Он действительно хороший парень, мы все скучаем по нему, но такова ситуация на данный момент», — приводит слова Уайта talkSPORT.



32-летний Обамеянг лишился капитанской повязки в лондонской команде и не рассматривает возможность ухода из клуба. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета, вероятно, был бы не против обмена Обамеянга на Коутиньо. В нынешнем сезоне Обамеянг в 15 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал две голевые передачи. Контракт форварда истекает в 2023 году.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Лидс Юнайтед» — «Арсенал»:

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