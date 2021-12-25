Старридж утверждает, что уже заплатил человеку, который нашёл его собаку

Бывший нападающий «Ливерпуля» Дэниел Старридж отреагировал на решение суда, который обязал его выплатить $ 30 тыс. музыканту Фостеру Вашингтону, нашедшему собаку футболиста.
Напомним, карликовый шпиц по кличке Луччи был похищен из дома футболиста в 2019 году. Позже Старридж обратился к подписчикам в социальных сетях и предложил «20-30 штук» (неизвестно, фунтов или долларов) любому, кто вернёт ему питомца. Собаку якобы нашёл Фостер Вашингтон, музыкант из Лос-Анджелеса. Старридж отказался выплачивать денежное вознаграждение музыканту, после чего Вашингтон подал на футболиста в суд. В итоге Старриджа обязали выплатить $ 30 тыс. музыканту.
«Я встретил молодого парня, который нашёл мою собаку, и выплатил ему награду. Он был в восторге, как и я, ведь вернул собаку, которую украли. Я сфотографировался с ним и у нас есть видео и аудио всего, что произошло, когда Луччи вернулся.
Стыдно возвращаться к событиям ограбления в день Рождества. Другие люди пытаются извлечь личную выгоду. Ещё раз спасибо мальчику. Это было два с половиной года назад, сумасшедшие сутки. Я очень благодарен, что Луччи вернулся в нашу семью. Всем любви», — написал Старридж в своём «твиттере».
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