«Челси» обыграл «Астон Виллу» благодаря дублю Жоржиньо с пенальти

Сегодня, 26 декабря, на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Астон Вилла» принимала «Челси». Гости одержали победу – 3:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 28-й минуте автогол забил защитник гостей Рис Джеймс. На 33-й минуте защитник «львов» Мэтти Кэш нарушил правила в своей штрафной площади, после чего судья Мартин Аткинсон поставил пенальти в ворота хозяев. 11-метровый реализовал полузащитник синих Жоржиньо.

Джеймс забивает в собственные ворота:

Жоржиньо сравнивает счёт с пенальти:

На 56-й минуте результативный удар нанёс нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, ему ассистировал Каллум Хадсон-Одои. В добавленное ко второму тайму время защитник «Астон Виллы» Эзри Конса сфолил в своей штрафной площади. Рефери Аткинсон поставил пенальти в ворота «львов». Второй 11-метровый в матче реализовал Жоржиньо.

Лукаку выводит «Челси» вперёд:

Жоржиньо оформляет дубль с пенальти:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Мартин Аткинсон. Ему помогали ассистенты Ли Беттс и Константин Хатцидакис. Резервный рефери – Майкл Солсбери.



«Челси» набрал 41 очко в 18 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (22) – на 10-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (47), который является также действующим чемпионом Англии.

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