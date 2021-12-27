Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» готовы отпустить Лантратова зимой за € 3 млн. ЦСКА и «Локомотив» сохраняют интерес

«Химки» готовы отпустить Лантратова зимой за € 3 млн. ЦСКА и «Локомотив» сохраняют интерес
Комментарии

«Химки» готовы отпустить голкипера Илью Лантратова зимой за € 3 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Серьёзный интерес к Лантратову сохраняют московские ЦСКА и «Локомотив». В случае красно-синих всё будет зависеть от решения совета директоров. В «Локо» активно размышляют над трансфером вратаря в связи с травмой основного голкипера Гильерме, которому в декабре исполнилось 36 лет», — сказал источник «Чемпионату».

Илья Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года, а ранее 26-летний голкипер защищал цвета «Факела» и «Балтики». С 2014 по 2016 год он находился в системе московского «Локомотива». Ранее СМИ сообщали об интересе к Лантратову со стороны «Зенита», ЦСКА и «Локомотива».

Новость по теме
«Неловко, что моя фамилия звучит рядом с Акинфеевым». Лантратов – об интересе ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021