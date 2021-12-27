«Химки» готовы отпустить Лантратова зимой за € 3 млн. ЦСКА и «Локомотив» сохраняют интерес
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«Химки» готовы отпустить голкипера Илью Лантратова зимой за € 3 млн. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Серьёзный интерес к Лантратову сохраняют московские ЦСКА и «Локомотив». В случае красно-синих всё будет зависеть от решения совета директоров. В «Локо» активно размышляют над трансфером вратаря в связи с травмой основного голкипера Гильерме, которому в декабре исполнилось 36 лет», — сказал источник «Чемпионату».
Илья Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года, а ранее 26-летний голкипер защищал цвета «Факела» и «Балтики». С 2014 по 2016 год он находился в системе московского «Локомотива». Ранее СМИ сообщали об интересе к Лантратову со стороны «Зенита», ЦСКА и «Локомотива».
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