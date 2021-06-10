«Неловко, что моя фамилия звучит рядом с Акинфеевым». Лантратов – об интересе ЦСКА
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Голкипер «Химок» Илья Лантратов, ставший открытием сезона-2020/2021 в Российской Премьер-Лиге, отреагировал на слухи об интересе со стороны московского ЦСКА.
«Я – возможный сменщик Акинфеева в ЦСКА? Мне неловко, что моя фамилия звучит рядом с Акинфеевым. Это ещё нужно заслужить. Так что я никак не реагирую.
Связывались ли со мной из ЦСКА — это вопрос к руководству «Химок». У меня сейчас нет желания рассуждать об этом. Что будет, то будет. Бежать вперед паровоза я не хочу», — приводит слова Лантратова Sport24.
Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года, а ранее играл за «Факел» и «Балтику». С 2014 по 2016 находился в системе «Локомотива». Ранее «Чемпионату» стало известно об интересе к нему со стороны «Зенита» и «Локомотива».
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