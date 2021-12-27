Экс-игрок «Тоттенхэма»: Конте – величайший тренер, который работал в клубе

Бывший полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Джейми О'Хара считает, что действующий наставник «шпор» Антонио Конте является величайшим тренером, который когда-либо был в клубе.
«Люди смеялись надо мной, когда я говорил, что с назначением Конте «Тоттенхэм» вернулся. За всё время, что я слежу за «шпорами» в Премьер-лиге и приближен к клубу, это величайший тренер, который был в клубе.
У нас есть тренер на пике, можно забыть о Моуринью. Теперь у нас тренер, который просто крут», — цитирует О'Хару talkSPORT.
Напомним, 2 ноября «шпоры» объявили о назначении Конте на пост главного тренера. Контракт итальянского специалиста с клубом рассчитан до лета 2023 года с возможностью продления. В СМИ сообщалось, что зарплата Конте в «Тоттенхэме» составляет € 18,3 млн в год.
В нынешнем розыгрыше АПЛ «Тоттенхэм» после 16 сыгранных туров располагается на 5-м месте в турнирной таблице. В активе «шпор» 29 очков.
Видеообзор матча 19-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас»:
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