Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лантратов мог перейти в ЦСКА летом, но остался в «Химках» ради игрового времени

Лантратов мог перейти в ЦСКА летом, но остался в «Химках» ради игрового времени
Комментарии

У голкипера «Химок» Ильи Лантратова было предложение перейти в ЦСКА минувшим летом, но он отказал, выбрав подмосковный клуб ради игрового времени. Об этом в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил генеральный директор «Химок» Сергей Анохин.

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «Химки» готовы отпустить голкипера Лантратова зимой за € 3 млн.

«Серьёзный интерес к Лантратову сохраняют московские ЦСКА и «Локомотив». В случае красно-синих всё будет зависеть от решения совета директоров. В «Локо» активно размышляют над трансфером вратаря в связи с травмой основного голкипера Гильерме, которому в декабре исполнилось 36 лет», — сказал источник «Чемпионату».

Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года, ранее 26-летний голкипер защищал цвета «Факела» и «Балтики». С 2014 по 2016 год он находился в системе московского «Локомотива».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021