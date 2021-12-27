Лантратов мог перейти в ЦСКА летом, но остался в «Химках» ради игрового времени

У голкипера «Химок» Ильи Лантратова было предложение перейти в ЦСКА минувшим летом, но он отказал, выбрав подмосковный клуб ради игрового времени. Об этом в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил генеральный директор «Химок» Сергей Анохин.

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «Химки» готовы отпустить голкипера Лантратова зимой за € 3 млн.



«Серьёзный интерес к Лантратову сохраняют московские ЦСКА и «Локомотив». В случае красно-синих всё будет зависеть от решения совета директоров. В «Локо» активно размышляют над трансфером вратаря в связи с травмой основного голкипера Гильерме, которому в декабре исполнилось 36 лет», — сказал источник «Чемпионату».



Лантратов выступает за «Химки» с 2019 года, ранее 26-летний голкипер защищал цвета «Факела» и «Балтики». С 2014 по 2016 год он находился в системе московского «Локомотива».