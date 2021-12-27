Мать Роналду рассказала, чем Криштиану хочет заниматься после завершения карьеры

Долореш Авейру, мать нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала о планах сына после завершения игровой карьеры.



«Я уже спрашивала его, хочет ли он стать тренером, когда перестанет играть. Он сказал мне, что хочет наслаждаться жизнью. Криштиану будет играть до 40 лет», — цитирует Авейру The Sun.



36-летний Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне в 13 матчах Премьер-лиги португальский форвард забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету шесть голов в пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов. Контракт Роналду истекает в 2023 году.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

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