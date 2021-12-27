Роналду – лучший бомбардир всех времён по версии Globe Soccer Awards

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром всех времён по версии Globe Soccer Awards, сообщает «твиттер» премии.



В 2021 году португальский форвард забил 46 голов. Больше Роналду отличились только Карим Бензема (47), Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд (по 49) и Роберт Левандовски (69).



36-летний Роналду выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2021 года, перейдя из «Ювентуса» за € 15 млн. В нынешнем сезоне в 13 матчах Премьер-лиги португальский форвард забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету шесть голов в пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов. Контракт Роналду истекает в 2023 году.

Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:

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