Главный тренер «Ньюкасла» Хау: мы должны стать силой, с которой будут считаться

В ночь с 27 на 28 декабря на стадионе «Сент-Джеймс Парк – Спортс Директ Арена» в городе Ньюкасл-апон-Тайн в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал «Манчестер Юнайтед». Команды сыграли вничью – 1:1.
Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал результат матча.
«Я очень расстроен, мы сыграли отлично и заслуживали победы, но не получили её. Мы хорошо играли без мяча, создавали моменты и навязывали соперникам борьбу. Думаю, это хороший задел на будущее.
Нам по силам обыгрывать любого соперника и сегодня мы это доказали. Сегодня все проявили себя хорошо – нужно выступать на таком уровне во всех матчах. Мы должны стать силой, с которой будут считаться» – передаёт слова Хау BBC.
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